Vandali e degrado nei parchi 

Questa è la loro stagione. Mai come in questo periodo i parchi cittadini sono frequentati da tantissime persone, soprattutto anziani ma anche mamme con i bambini in cerca di un po’ di refrigerio dalla calura estiva. Ma se è vero che in alcuni casi sono stati inseriti nuovi giochi e realizzati nuovi spazi, è altrettanto vero che i problemi, tanti, restano. Dalla mancanza dei bagni, alla pavimentazione sconnessa, dalle aree cani insufficienti , al vandalismo.

I problemi

A passarsela peggio, a detta dei frequentatori, è il parco Matteotti, il giardino al centro della città. «Basta guardarsi intorno» dice Paola Pisano 49 anni mentre gioca con la sua nipotina, <i giochi nuovi che hanno messo sono adatti solo ai bambini piccolissimi, e per gli altri? Le altalene non ci sono, lo scivolo è rotto, non si può salire perché ne manca una parte. E poi sono tutti pasticciati. Io credo che ci vorrebbero più controlli perché qui la sera a una certa ora non si può nemmeno entrare per via dei ragazzini che si riuniscono e fanno quello che vogliono». Detto questo, «io adesso vengo con la mia nipotina ma un tempo ho portato qui anche i miei figli e all’epoca era tutta un’altra cosa, c’era persino un chioschetto e poi si ballava , era tutto più bello». A Pitz’e Serra c’è il parco Europa. «Qua i giochi sono sicuramente messi meglio – dice Michela Manunza, 48 anni -. Non c’è dubbio che il parco peggiore sia il Matteotti. Hanno fatto un’area cani di cemento e non è neanche igienico, infatti non ci va quasi nessuno. E poi è abbandonato a se stesso, troppi vandali. Io infatti vado al parco Europa che di certo è messo meglio».

Niente bagni

Al Matteotti come al parco Europa mancano i bagni. Se in via D’Annunzio ci sono ma sono stati devastati dai vandali e mai più riaperti, a Pitz’e Serra, proprio non ci sono mai stati tanto che più volte il Comitato dei quartieri ha raccolto firme e chiesto interventi.

«La mancanza dei servizi igienici è un problema molto grave» dice Ubaldo Pintus 75 anni, «è così da anni e purtroppo soprattutto gli anziani sono costretti o a tornare a casa o ad arrangiarsi. Capisco che c’è il rischio che i vandali li distruggano come successo al Matteotti ma mi chiedo perché chi ha il compito di aprire e chiudere i cancelli non si occupi anche della guardiania».

Gli orari

E, così come lo scorso anno, si susseguono anche le proteste per gli orari estivi dei giardini che chiudono all’ora di pranzo per riaprire poi nel pomeriggio. Una decisione che non è affatto piaciuta «perché» dicono in tanti, «chi va in pausa pranzo magari vorrebbe godersi un po’ di ombra nei parchi e invece i cancelli sono sbarrati».

