Vandali di nuovo scatenati nel lungosaline: lastre di marmo staccate e gettate nella laguna 

Vandali scatenati nella passeggiata pedonale del lungosaline che porta fino al Poetto. Ancora una volta sono state staccate tutte le grosse lastre di marmo e poi gettate dentro lo stagno. Anche qualche tempo fa i vandali si erano accaniti sul camminamento ed era stato necessario un intervento del Comune, adesso ci risiamo. Tra l’altro non è nemmeno facile rimuovere le lastre che sono state installate per delimitare e abbellire il camminamento. È probabile che i balordi abbiano utilizzato uno scalpello e che poi abbino gettato la parti, peraltro molto pesanti, nell’acqua, in mezzo ai fenicotteri. Basta farsi un giro nella zona per notare la bravata. Si cercherà adesso di risalire ai responsabili per denunciarli per danneggiamento e fargli pagare le spese di ripristino, ma non sarà una cosa facile.

RIPRODUZIONE RISERVATA