Vandali di nuovo in azione nella pineta di Rosmarino 

I vandali nel grande parco di Rosmarino non si fermano nemmeno nel periodo in cui sono in corso i lavori di manutenzione grazie al cantiere comunale di forestazione. Di recente, infatti, qualcuno si è accanito, ancora una volta, con alcuni dei giochi di una delle due aree dedicate ai bambini, quella a fianco al punto ristoro: le sedute in plastica delle altalene sono state bruciate (paiono liquefatte) e smontate ai bordi. In sostanza, una delle altalena non si può più utilizzare. A breve distanza, nuovamente smantellata una pesante panchina in pietra la cui rimozione per forza di cosa comporta non poca fatica. <Una vergogna senza soluzione – contesta Luca Deiana, frequente fruitore del parco – purtroppo agiscono indisturbati gruppetti di ragazzi che trovano solo così il modo di divertirsi>. Da settimane nel parco, la mattina, operano le maestranze del cantiere di forestazione, impegnate soprattutto nella cura del verde e altre piccole manutenzioni. «Nemmeno questo – accusa Dario Sulas, residente in via Puglie, altro assiduo frequentatore – li frena, neppure il fatto che ci si sta impegnando per rendere più gradevole il polmone verde cittadino». Solo in un secondo momento sarà previsto il ripristino dei punti ginnici smantellati dai teppisti lungo il percorso principale e i tavoli e le panchine finite a pezzi.

