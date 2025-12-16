VaiOnline
Carbonia.
17 dicembre 2025 alle 00:24

Vandali di nuovo in azione nella pineta di Rosmarino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I vandali nel grande parco di Rosmarino non si fermano nemmeno nel periodo in cui sono in corso i lavori di manutenzione grazie al cantiere comunale di forestazione. Di recente, infatti, qualcuno si è accanito, ancora una volta, con alcuni dei giochi di una delle due aree dedicate ai bambini, quella a fianco al punto ristoro: le sedute in plastica delle altalene sono state bruciate (paiono liquefatte) e smontate ai bordi. In sostanza, una delle altalena non si può più utilizzare. A breve distanza, nuovamente smantellata una pesante panchina in pietra la cui rimozione per forza di cosa comporta non poca fatica. <Una vergogna senza soluzione – contesta Luca Deiana, frequente fruitore del parco – purtroppo agiscono indisturbati gruppetti di ragazzi che trovano solo così il modo di divertirsi>. Da settimane nel parco, la mattina, operano le maestranze del cantiere di forestazione, impegnate soprattutto nella cura del verde e altre piccole manutenzioni. «Nemmeno questo – accusa Dario Sulas, residente in via Puglie, altro assiduo frequentatore – li frena, neppure il fatto che ci si sta impegnando per rendere più gradevole il polmone verde cittadino». Solo in un secondo momento sarà previsto il ripristino dei punti ginnici smantellati dai teppisti lungo il percorso principale e i tavoli e le panchine finite a pezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 