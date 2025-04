Vandali devastano il parco 

«Dopo anni di impegni e sacrifici per fare qualcosa per il vicinato e tutta Nuoro, le nostre opere sono distrutte da pochi ragazzetti ignoranti e annoiati». Sono le parole dei componenti del comitato via delle Rose. Protestano perché la notte scorsa i vandali hanno danneggiato un’area di Città Giardino ribattezzata “parchetto via delle Rose”. Era destinata a famiglie e bambini. Il comitato, nato in modo spontaneo da una quindicina di residenti, ora intende abbandonare il progetto e rinunciare a curare gli spazi. «Restituiamo le chiavi del parchetto, lo regaliamo ai vandali affinché completino l’opera di demolizione».

L’impegno e la rinuncia

«Il terreno era abbandonato da anni. Abbiamo deciso di unirci, quotarci e ripulirlo dalle sterpaglie», raccontano i residenti. Poi l’idea di realizzare ogni anno il fuoco di sant’Antonio. «Con le offerte e i nostri soldi abbiamo comprato i giochi per i bambini e predisposto lo spazio per installarli. L’abbiamo abbellito con piante e fiori e aggiunto una statuetta di sant’Antonio. Negli ultimi giorni, con le piogge, necessitava di pulizia e manutenzione. Abbiamo noleggiato un trattore. Quando siamo arrivati abbiamo trovato che tutto era stato devastato». Hanno deciso di rinunciare: «È l’ennesima volta che succede. Una volta erano i giochi, poi gli scivoli, le altalene. Li abbiamo comprati più e più volte. Questo parchetto verrà abbandonato, con il rischio incendi».

L’appello

«O ci danno una mano o siamo costretti ad abbandonare perché esausti. A Città Giardino si rischia di non avere un altro servizio, soprattutto per i bambini. Questo fine settimana ci occuperemo di aggiustare i giochi. Poi lasceremo tutto com’era un tempo», dicono i residenti. In un quartiere di case isolate, uno spazio verde in cui poter interagire rappresenta un’enorme risorsa. «È un peccato, siamo varie famiglie che spendono tempo, energie e soldi - proseguono -. Volevamo anche fare un pranzo sociale per coinvolgere più persone, ma a questo punto rinunceremo. In quest’ultimo periodo ci sono state donate delle piantine. Resterà il nulla, dispiace soprattutto per i bambini che si sono impegnati dando una mano con rastrelli, feste, energie». I residenti fanno un appello al Comune e alle forze dell’ordine: «Ci sentiamo abbandonati. Per esempio, nonostante le richieste, mancano ancora i cestini e i maleducati lasciano la spazzatura in giro. Mancano i controlli. Ci sono ragazzi che sfrecciano con le auto in piena notte e suonano il clacson all’impazzata. Non si riesce a dormire. Siamo amareggiati».

