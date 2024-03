Vandali deturpano il murale che raffigura San Saturnino 

Non è stato davvero un buongiorno quello del sindaco Umberto Oppus: è stato svegliato dalla notizia che qualche anonimo non ha trovato di meglio da fare che imbrattare il murale che rappresenta San Saturnino. A quel punto, al primo cittadino non è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai carabinieri. Poi, preso lo smartphone, si è immediatamente messo in contatto con l’autore del murale, Lorenzo Muntoni di Segariu. L’artista non ha perso tempo e, subito, si è diretto verso Mandas dove ha iniziato a cancellare lo sfregio. Nel pomeriggio, l’opera è tornata al suo stato originario.

Commissionato dagli ideatori del “Cammino di San Saturnino”, il murale è stato realizzato a ottobre, dal momento che Mandas è una delle tappe di passaggio dei pellegrini. «Quindi», sospira Oppus, «lo sfregio è stato fatto all’intera comunità ma anche ai tanti devoti al santo patrono di Cagliari».

Individuare il responsabile non sarà facile. «Per il momento, sappiamo soltanto che lo sfregio è stato fatto durante la notte», spiega Oppus. La speranza è che le telecamere sistemate all’ingresso del paese diano una mano a individuare l’autore dell’atto vandalico. Non sarà facile dal momento che in quella parte di via Cagliari, in pieno centro storico, vicino al centro socio culturale non ci sono occhi elettronici. «Ma davvero vorremmo sapere chi è l’autore di un gesto tanto stupido e blasfemo». (mar. co.)

