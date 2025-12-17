Vandali danneggiano l’arco di Sciola 

Una notte di devastazione ha scosso la comunità di Silanus. I vandali non hanno rispettato gli anziani, l’arte e la cultura. L’arco di pietra, un dolmen, firmato da Pinuccio Sciola, da oltre 40 anni sistemato davanti all’antica chiesa della Itria, è stato fatto saltare, danneggiato con una carica di esplosivo. Un’altra esplosione ha seriamente danneggiato la finestra di un’abitazione, dove vive da sola una donna di 90 anni. Il raid vandalico è proseguito per le vie del centro storico, dove poche ore prima si è svolta la manifestazione “Cosas bonas de Silanos” con la partecipazione di Comune, associazioni culturali, produttori locali. Prese di mira con bombe carta le case di anziani e persone fragili, creando paura e devastazione.

Il sindaco

«Una bella giornata si è conclusa in maniera molto triste - scrive in una durissima nota il sindaco, Gian Pietro Arca - quanto accaduto domenica notte getta una triste ombra su tutto il paese eclissando, di fatto, le sue “Cosas bonas”. Atti che non sono una ragazzata, non una bravata, non un incidente di percorso, ma gesti gravi e vigliacchi, che offendono e danneggiano tutto il paese. È una ferita che riguarda tutti, perché colpisce i più fragili e il lavoro onesto di una comunità. Quanto accaduto fa ancora più male, perché non rappresenta Silanus, tanto meno il suo modo di essere comunità». La condanna è unanime.

Le reazioni

«Condanniamo senza se e senza ma quanto è accaduto dopo la festa - dice Francesca Morittu, presidente della Pro Loco - questi fatti mortificano il lavoro fatto per dare al paese l’immagine che merita, dal punto di vista culturale e sociale. Siamo un paese vivo, ma questi fatti affossano qualsiasi iniziativa e sforzo».

I botti durante la notte si sentono ovunque, non solo in questa circostanza. «Sembriamo a Beirut», dice qualcuno. La situazione è stata analizzata in un incontro tra gli amministratori e le associazioni. Una riflessione comune per condannare questi atti e manifestare solidarietà alle persone colpite. I fatti dell'altra notte rischiano di compromettere le manifestazioni per Natale, Capodanno e per il carnevale. Un documento di condanna è scaturito da un incontro svoltosi ieri tra il sindaco e amministratori comunali, presidente della Pro Loco e rappresentanti di varie associazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA