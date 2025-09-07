VaiOnline
S. G. Suergiu.
08 settembre 2025 alle 00:37

Vandali contro i volontari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A San Giovanni Suergiu un atto vandalico ha colpito l’associazione Misericordia: il vetro posteriore del loro Torneo Courier è stato sfondato da ragazzini intenti a lanciarsi pietre. L’auto, fondamentale per il 118 e i servizi sociali, è ora ferma in attesa di riparazione, causando la cancellazione di vari appuntamenti. Il presidente Gianluigi Rescaldani denuncia la gravità del gesto e invita i giovani a utilizzare il vicino parco giochi, ricordando che non è la prima volta che la sede subisce danni. (f. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 