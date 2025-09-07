Vandali contro i volontari 

A San Giovanni Suergiu un atto vandalico ha colpito l’associazione Misericordia: il vetro posteriore del loro Torneo Courier è stato sfondato da ragazzini intenti a lanciarsi pietre. L’auto, fondamentale per il 118 e i servizi sociali, è ora ferma in attesa di riparazione, causando la cancellazione di vari appuntamenti. Il presidente Gianluigi Rescaldani denuncia la gravità del gesto e invita i giovani a utilizzare il vicino parco giochi, ricordando che non è la prima volta che la sede subisce danni. (f. mu.)

