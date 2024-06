Vandali al parco, Zucca furioso 

Rifiuti ovunque, scritte sui muri delle strutture sportive, arredi danneggiati. Sono i segni lasciati dai vandali a Sardara, al parco comunale “Fra Lorenzo” di via Tirso. La struttura, riaperta dopo un lungo periodo di chiusura, è stata subito presa di mira dai soliti ignoti. Il primo a indignarsi e a condannare il gesto è stato il sindaco, Giorgio Zucca: «Nonostante si facciano sforzi economici notevoli per rendere fruibile il parco, si continuano a verificare atti vandalici che rendono vano l’impegno dell’amministrazione. Ragazzi che si recano sul posto per giocare o per incontrare gli amici, consumano una bevanda o mangiano una pizza e non si fanno scrupolo di gettar fuori dai cestini i rifiuti. Ancora peggio: imbrattano i muri, salgono sui tetti degli spogliatoi, lanciano sedie oltre la recinzione». Il primo cittadino invita i genitori a «vigilare sui figli. Sappiate che con le riprese delle telecamere si rischia la denuncia per aver deturpato un bene pubblico».

Fatto già successo in passato, quando a una mamma è toccato tinteggiare i muri degli spogliatoi, imbrattati con bombolette spray. Sui social la linea di Zucca è condivisa, ma si chiede: «Utilizzate le telecamere per punire i ragazzi, i genitori poco possono quando i figli sono fuori casa». ( s. r. )

