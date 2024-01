Vandali al parco, tra i responsabili anche dei 12enni 

Grazie alle telecamere, sono stati individuati gli autori dei gesti vandalici nel nuovo parco dell’ex cimitero: sono tutti minorenni e tra loro ci sarebbero anche dei dodicenni. Hanno preso di mira gli arredi e gettato cartacce nel prato. Atti di vandalismo che preoccupano. E in tanti, oltre a maggiori controlli, chiedono iniziative di sensibilizzazione e progetti di inclusione che tolgano gli adolescenti dalla strada e li educhino al rispetto del vivere civile.

Il Comune non sta con le mani in mano e, tra le altre cose, vuole promuovere laboratori rivolti ai ragazzi con la presenza di psicologi e psicoterapeuti. L’assessorato alle Politiche sociali prevede anche l’attivazione di progetti in favore delle famiglie con minori, finalizzati a fornire a questi ultimi occasioni di formazione, inserimento scolastico e in attività sportive e di socialità. Ma anche centri di aggregazione, campi estivi, corsi di lingua e di musica. «Attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici superiori – dicono le assessore alle Politiche sociali Claudia Lerz, alle Politiche giovanili Fabiana Boscu e alla Cultura Emanuela Stara – vogliamo promuovere incontri e progetti con i giovani per contrastare la dispersione scolastica offrendo la possibilità di conoscere i percorsi alternativi al proseguimento degli studi per coloro che non si iscrivono all’Università o che interrompono gli studi. L'obiettivo è prevenire i comportamenti devianti e messi in atto dai giovani che sempre più frequentemente si stanno diffondendo». Boscu aggiunge: «Tra le linee programmatiche c’è l'apertura di un centro di aggregazione sociale che prevede una forte collaborazione tra oratori e gruppi giovanili».

