Vandali al cimitero: lanci di bottiglie, danni a una tomba 

Il cimitero di Arbus è finito ancora una volta nel mirino dei vandali. Nella notte, i soliti ignoti hanno lanciato bottiglie di birra all’interno del camposanto, una tomba è stata danneggiata e sul pavimento del vialetto tante schegge di vetro. La triste scoperta la mattina quando i volontari, custodi del sito sacro, hanno aperto i cancelli d’ingresso. Non è la prima volta che accadono fatti simili ed è proprio per questo che la comunità è indignata e chiede aiuto al sindaco. I familiari dei defunti la cui tomba è stata oltraggiata, dispiaciuti dell’accaduto, hanno scritto una lettera al primo cittadino, dove respingono che possa trattarsi di una «bravata» ma di «un vero e proprio atto vandalico», come tanti altri successi in questi ultimi anni.

«La preoccupazione e l’indignazione dei cittadini – dice Salis – è anche la mia personale e di tutta la maggioranza. Gesti che si ripetono con maggior frequenza recano danno non solo a un bene pubblico, ma offendono la sensibilità di chi in quel luogo trova la pace dei propri cari defunti. Ormai non possiamo fare a meno della presenza delle videocamere di sorveglianza, anche per il buon esito delle indagini. Non certo per l’entità del danno, ma perché il culto dei morti è la culla della civiltà. Fino ad oggi ho evitato di immortalare persone che piangono sulla tomba dei propri cari, ora provvederemo con le foto-trappole in attesa di una soluzione definitiva». ( s. r. )

