Vandali al centro polifunzionale 

Appena si entra nella sala del centro polifunzionale da via Roma, dove si sta tenendo la mostra del pittore nuorese Graziano Rocchigiani, un forte odore di fumo pervade l’aria, chiaro segnale che qualcosa di anomalo è accaduto. Purtroppo, la struttura è tornata di nuovo nel mirino dei vandali. Il problema ormai si ripete con preoccupante frequenza.

Il raid

Martedì, dopo le 20, si è verificato un blitz: qualcuno è riuscito a forzare una porta delle uscite di sicurezza laterali di via Ferracciu, e ad accedere all’interno. Un atto che dimostra quanto sia facile per i malintenzionati aggirare le misure di sicurezza. La situazione al centro polifunzionale è da tempo fuori controllo, a causa dei continui atti vandalici che hanno costretto il Comune a prendere negli anni scorsi misure drastiche, come la muratura degli accessi sul retro della struttura. Questa volta, però, la situazione è ancora più grave.

I danni

I vandali sono entrati danneggiando ciò che hanno trovato sul loro cammino, hanno divelto porte e acceso addirittura un fuoco.

Il fumo che si è sprigionato e ha cominciato ad uscire dallo stabile ha fatto scattare l’allarme. Fortunatamente nessun quadro della mostra al primo piano è stata toccata. Per bloccare l’accesso all’interno sono state inserite catene e una scala in ferro è stata messa di traverso ad una delle porte interne tagliafuoco.

Nonostante la presenza di decine di telecamere di sorveglianza attorno alla struttura, non è ancora chiaro se queste stiano funzionando, o se hanno mai funzionato, sollevando ulteriori preoccupazioni sul sistema di sicurezza del Polifunzionale, struttura costata milioni di euro.

Incursioni ripetute

Negli anni si sono contati migliaia di euro di danni. Il centro polifunzionale ha subito numerose incursioni in passato, l’escalation preoccupa.

Alcuni mesi fa, un grave incidente aveva coinvolto un ragazzino, vittima di un furto violento.

Un giovane, di nazionalità straniera, lo aveva costretto a consegnare un paio di scarpe di valore e una felpa di marca. Un fatto rimasto nascosto alle cronache, che pare più appartenere alle difficili periferie di metropoli come Milano o Roma che di una città di provincia come Nuoro.

