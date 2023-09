Vandali al centro intermodale 

I vandali si sono accaniti sugli autobus e sugli infissi del centro intermodale di San Michele. L’area, inaugurata (in parte) a gennaio 2019, è prigioniera di gruppi di ragazzi che, sempre più di frequente, mettono a segno azioni distruttive, forse sapendo che manca un sistema di videosorveglianza. Su alcuni mezzi dell’Arst, in sosta in un’area marginale del piazzale, ignoti si sono scatenati: vetri frantumati, sedili staccati dalla base e scaraventati all’esterno e portiere divelte. Non soddisfatte dei danni compiuti sui bus, le bande si sono spostate anche verso i locali dove, nelle intenzioni del progetto originario, dovrebbe sorgere un museo che racconta la storia ferroviaria del territorio.

Qui gli infissi intatti sono un pallido ricordo e gli spazi interni sono alla mercé di tutti. A rischio c’è anche il bar, allestito con arredi nuovi di zecca e mai entrato in funzione perché carente di alcuni comfort indispensabili per accogliere i clienti. Al momento quell’area dell’edificio è ancora immacolata.

Raid continui

Il centro intermodale è stato inaugurato quasi cinque anni fa, dopo una serie di peripezie burocratiche che aveva rallentato l’apertura nonostante i lavori fossero terminati da tempo. Oggi nell’area sostano i pullman dell’Arst in servizio nel territorio. Ma da queste parti dominano i vandali, che si sono impossessati di una zona senza controllo delle telecamere e dove l’unico presidio è quello di una vigilanza dinamica. Ne fanno le spese bus e il resto della struttura, continuamente presi d’assalto. Negli uffici regionali di Arst sono al corrente dei continui raid: «Si tratta di mezzi dismessi in attesa di ritiro. Sul resto - afferma Carlo Poledrini, 64 anni, direttore centrale dell’Arst - provvederemo con le segnalazioni e con eventuali interventi a tutela».

Sito sotto scacco

Finanziato con 2 milioni di euro nel 2006, il centro intermodale attende comunque di poter essere utilizzato nelle sue piene potenzialità. Nelle intenzioni lo snodo di via Stazione dovrebbe ottimizzare la sicurezza viaria e decongestionare il traffico.

Qui, in un prossimo futuro, l’Arst trasferirà anche il capolinea che attualmente è confermato in piazza Fra Locci, per decenni sede logistica di tutti i mezzi dell’azienda del trasporto pubblico. Il messaggio di benvenuto, alla vigilia del 14 gennaio 2019, giorni in cui Arst aveva trasferito tutto il parco macchine dallo storico parcheggio, lo avevano dato i vandali. Sempre loro, che avevano visitato la struttura rubando gli inverter dell’impianto fotovoltaico.

RIPRODUZIONE RISERVATA