Vandali a Tranzellida, ecco le telecamere 

Distese di verde, nuovi parchi, percorsi pedonali e uno spazio per il fitness. È il nuovo volto della lottizzazione Tranzellida, incastonata all’interno del quartiere selargino di Su Planu fra via Piero della Francesca e la Statale 554, lì dove i lavori di completamento sono stati completati di recente. «Purtroppo c’è qualche incivile che ha già danneggiato i punti luce installati di recente», ammette lo stesso sindaco Gigi Concu che annuncia l’arrivo delle telecamere «per garantire un monitoraggio della zona».

L’accordo

La storia della lottizzazione parte nel 1992: il Consorzio edilizio metropolitano, ex Cem, costruisce una serie di villette - e le strade - nella parte bassa di via Piero della Francesca, ma opere di urbanizzazione e verde pubblico vengono realizzati solo in parte. Da qui la decisione del Comune di intraprendere un’azione legale per richiedere le risorse necessarie e provvedere direttamente a quei lavori. Sino all’accordo extragiudiziale raggiunto pochi anni fa con il consorzio di imprese che ha versato oltre un milione di euro per completare il quartiere.

I lavori

Nei ventiduemila metri quadrati di lottizzazione i cantieri sono ripresi a marzo del 2019. «Lo scorso anno abbiamo avviato i lavori di completamento con le risorse rimaste a disposizione», ricorda il sindaco, «300mila euro circa ottenuti grazie a un ribasso d’asta nelle gare per gli interventi sulle fogne, sul verde e alle ulteriori quote versate dai cittadini dal 2014. Fondi che abbiamo utilizzato per migliorare ulteriormente la lottizzazione e andare incontro alle richieste dei residenti». Marciapiedi nuovi, percorsi pedonali che collegano diverse zone del rione fra gli spazi verdi appena realizzati, un punto panoramico con panchine, e due aree in via Monte Bianco e in via Monte Bernina: una dedicata allo sport all’aperto e l’altra con i giochi per i bambini.Lavori attesi da anni. «Finalmente si chiude il capitolo Tranzellida», commenta il capogruppo del Pd Omar Zaher, «l’auspicio è che ora ci sia la massima attenzione per quanto riguarda la manutenzione delle opere realizzate, compreso il verde pubblico, e che venga garantita la sicurezza e il controllo della zona».

Raid continui

Richiesta non casuale, visto che i vandali hanno già messo la loro firma. «Appena completati i lavori hanno distrutto alcuni punti luce installati nei nuovi parchi, persone incivili che evidentemente non hanno di meglio da fare che vandalizzare i parchi dove abbiamo installato i giochi per i bambini della zona», dice Zaher. Fenomeno che riguarda anche altre zone della città, e che si cercherà di frenare con la videosorveglianza. «Abbiamo a disposizione altri 20mila euro che ho chiesto di utilizzare per installare delle telecamere», annuncia il sindaco, «nei prossimi giorni approveremo l’atto di indirizzo in Giunta. L’obiettivo è assicurare il controllo della zona, sperando di scongiurare nuovi episodi vandalici».

RIPRODUZIONE RISERVATA