Vandali a monte Rosmarino 

Mentre in città scatta una massiccia attività di polizia ambientale, nel parco di Rosmarino non c’è pace: cade anche la penultima postazione ginnica. Faceva parte degli otto punti attrezzati che anni fa avevano trasformato il parco in una palestra a cielo aperto.

Il blitz

Ora, dopo l’ennesimo blitz dei vandali, ne è rimasto solo uno, all’ingresso della pineta, nella zona parcheggi che per fortuna gode di maggiore presenza di utenti. Ma considerata la frequenza con cui i teppisti imperversano nella pineta, è a rischio anche quella. Il polmone verde cittadino è in mano da anni a un manipolo di teppisti che hanno distrutto o danneggiato quasi tutti gli impianti installati in anni di riqualificazioni. L’ultima a cadere è stata per l’appunto la postazione ginnica che si trovava sul sentiero fronte chiesa: già danneggiata nei mesi scorsi, ora ha ricevuto il colpo di grazia. Ko anche la piccola area picnic a poche decine di metri con la devastazione dei lastroni in cemento che presuppone, da parte dei teppisti, anche una certa forza fisica. Danneggiata una delle (uniche) due fontanelle dell’acqua, pertanto ne rimane attiva solo una. Spariti i cestini; ko anche quasi tutti i faretti di illuminazione e gran parte della staccionata che era a delimitazione dei sentieri più scoscesi. Resiste la zona dei laghetti, curata con assiduità, e l’area giochi (dove il vandalismo pare essere meno incisivo).

Nessun controllo

L’assenza di adeguata videosorveglianza (se ne parla a vuoto da anni) offre vita facile ai vandali: «A dispetto – accusa Salvatore Deiana, pensionato assiduo frequentatore della grande pineta – dei ripetuti cantieri che vedono impegnare decine di persone nelle pulizie e nelle bonifiche». Per Annalisa Piredda, originaria di Rosmarino, neo mamma che da qualche mese ha scoperto le potenzialità del parco, «il vandalismo è fenomeno che si ripete da due decenni, come se le attività di sensibilizzazione non vadano a buon fine». Nell’opera di potenziamento della videosorveglianza, dovrebbe essere inclusa anche la pineta. Ma sul fronte della caccia ai teppisti e agli inquinatori, ieri è partita un’offensiva che potrebbe dare esiti importanti: «Si tratta – spiega l’assessore Manolo Mureddu – di un’attività di polizia ambientale che sta coinvolgendo siti segnalati a Bacu Abis, Cortoghiana e nel centro urbano: riguarda la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati indiscriminatamente o per scelta precisa di chi vuole deturpare l’ambiente o per conferimenti sbagliat»>. Gli agenti della Polizia locale in alcuni casi si sono proprio messi a rovistare fra i rifiuti. Fra una decina di giorni i primi esiti di questa attività che riguarda anche le immagini che potrebbero venire tratte dagli impianti video collocati alla periferia di Barbusi fra Su Strintu s’axina e Caput Acquas, in un vicolo asfaltato costellato di rifiuti di ogni tipo comprese lastre di eternit.

