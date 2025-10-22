Vance «ottimista» in Israele 

Gerusalemme. «Abbiamo un compito arduo, ma sono ottimista, la tregua a Gaza reggerà, le violenze di domenica scorsa non vogliono dire la fine del cessate il fuoco e il governo israeliano è stato estremamente d'aiuto». Così il vicepresidente americano JD Vance, atterrato ieri in Israele con la moglie e con l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff, per assicurarsi che il piano di pace non deragli, mentre il segretario di Stato Marco Rubio arriverà oggi. Si dice «ottimista» Vance, che ha incontrato Benjamin Netanyahu, ma ha avvertito Hamas: «Deve disarmarsi» e non uccidere altri palestinesi. Altrimenti sarà annientato».

La fazione palestinese ha annunciato la restituzione dei corpi di altri ostaggi uccisi, ma a preoccupare l'amministrazione Usa è stato negli ultimi giorni soprattutto l'atteggiamento di Israele. L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, ha denunciato le continue violazioni del cessate il fuoco da parte dello Stato ebraico.

