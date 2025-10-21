Vance in Israele: «La tregua reggerà» 

Tel Aviv. La tregua a Gaza «reggerà», le violenze di domenica scorsa non vogliono dire la fine del cessare il fuoco e il governo israeliano è stato «estremamente d'aiuto». È «ottimista» il vicepresidente americano Jd Vance, in visita in Israele per assicurarsi che il piano per la pace di Donald Trump non deragli. Ma, al tempo stesso, riecheggiando le parole del tycoon ha avvertito Hamas: «Deve disarmarsi» e non uccidere altri palestinesi. Altrimenti - è il monito - «sarà annientato».

La fazione palestinese ha annunciato la restituzione dei corpi di altri ostaggi uccisi (due consegnati ieri sera alla Croce rossa) facendo salire il numero delle salme consegnate sulle 28 previste dall'accordo. Ma a preoccupare l'amministrazione Usa sarebbe stato negli ultimi giorni soprattutto l'atteggiamento di Israele. Il vicepresidente vedrà il premier e potrebbe fare pressioni perché tutto prosegua secondo i piani. «Posso dire con certezza al 100% che l'accordo funzionerà? No», ha ammesso Vance parlando ai giornalisti: «Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci». E ha invitato alla pazienza: «Per la pace e la ricostruzione di Gaza ci vorrà molto tempo. C'è ancora molto lavoro da fare», ha spiegato, aggiungendo che nemmeno per il disarmo di Hamas esiste una vera e propria scadenza: «Non credo sia opportuno dire che tutto questo debba essere fatto in una settimana». Così come il recupero dei corpi di tutti gli ostaggi, ha avvertito, «non avverrà dall'oggi al domani».

Fatayer, nuova polemica

In Italia, intanto, dopo il botta e risposta con Paolo Mieli che l’aveva definita – per poi scusarsi - «la palestinese napulitana in leggero sovrappeso che esalta Hamas», è di nuovo al centro delle polemiche Souzan Fatayer, candidata Avs in Campania. Il Tempo riferisce di un post del 2 settembre rilanciato su Fb dalla candidata Avs. In un video parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar. Molto forti le sue parole («noi abbiamo uno scopo, distruggere Gaza, questo male assoluto»). E di seguito una frase agghiacciante che accompagna il post: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». La spiegazione di Fatayer: «Commettendo una disattenzione ho condiviso il video senza avere letto la caption che lo accompagnava, cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile»

