Vance dà lezioni di democrazia all’Europa 

Monaco di baviera. «La minaccia che più mi preoccupa nei confronti dell’Europa non è la Russia o la Cina, non è nessun altro attore esterno, ma la minaccia interna, il ritiro dell’Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America». Nel suo vero debutto internazionale, quello alla Conferenza di Monaco, JD Vance dribbla i temi della sicurezza in agenda e sul cruciale nodo della guerra di Mosca a Kiev si limita a profetizzare «un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina». Il vicepresidente Usa preferisce invece salire in cattedra e impartire lezioni di democrazia al Vecchio continente, attaccando l’Europa in modo frontale - dall’immigrazione alla libertà di parola fino all’esclusione dell’estrema destra - minimizzando il ruolo della disinformazione russa e difendendo Elon Musk, paragonato inopinatamente a Greta Thunberg.

Un intervento shock, applaudito solo da poche persone, prevalentemente parlamentari repubblicani, ma che gela e lascia attonita la gremitissima sala, dove la maggior parte dei presenti è rimasta seduta senza applaudire. «A Washington c’è un nuovo sceriffo», ha esordito Vance, sottolineando che «con la leadership di Trump potremmo non essere d’accordo, ma vogliamo discutere con voi», perché in fondo «siamo nella stessa squadra». Ma è apparso evidente che Usa ed Europa stanno giocando due partite diverse. Il vice di Trump ha accusato i leader europei di aver abbandonato le proprie radici di «difensori della democrazia» durante la Guerra fredda, e di zittire le voci dissenzienti. Nel mirino gli ampi poteri in Ue per moderare i contenuti online e le restrizioni applicate in Germania, Svezia e Regno Unito. Bordata pure all’annullamento delle presidenziali in Romania «sulla base dei deboli sospetti su un’agenzia di intelligence (russa, ndr) e dell’enorme pressione dei Paesi vicini»: «Se pensate che la democrazia possa essere distrutta con la pubblicità digitale di un Paese straniero, allora la vostra democrazia non è molto forte». Vance non ha risparmiato critiche agli organizzatori della Conferenza di Monaco per aver impedito ai populisti di prendere parte all’evento, affermando che «non dobbiamo essere d’accordo... ma è nostro dovere almeno partecipare al dialogo con loro. La democrazia si basa sul sacro principio che la voce del popolo conta». Ma non è bastato: in serata, a margine della conferenza, Vance ha incontrato la leader di Alternative fuer Deutschland Alice Weidel, che gode del sostegno di Elon Musk.

