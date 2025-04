Vance a Roma per Pasqua, Meloni pronta a trattare Salvini e Tajani distanti 

L'invito a tutti i suoi interlocutori è sempre lo stesso: «Bisogna evitare di alimentare un'escalation di dazi contro dazi, perché tutti ne farebbero le spese». Giorgia Meloni non cambia linea nelle ore che precedono quella che alla Casa Bianca definiscono «una giornata storica», con Donald Trump che deve ufficializzare le tariffe commerciali per i prodotti stranieri. Da Palazzo Chigi preferiscono non commentare né gli avvertimenti di Washington né le parole di Ursula von der Leyen. Di certo, i dazi saranno al centro dell'incontro, ancora non in agenda, tra la premier e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che ha programmato una visita a Roma nei giorni di Pasqua, fra il 18 e il 20 aprile. Nei giorni precedenti, fra l'altro, Meloni dovrebbe vedere Recep Tayyip Erdogan, atteso nella Capitale per il vertice intergovernativo Italia-Turchia del 16-17, un incontro importante anche per il dossier Ucraina.

Intanto il focus in queste ore è sulle scelte americane. La speranza, coltivata a lungo ai piani alti del Governo, che gli Usa potessero fare eccezioni si è infranta sulla realtà. Qualche speranza di esenzioni sul vino ancora resiste. «Magari Trump colpisce solo lo champagne...», prova a scherzare un meloniano, mal celando la consapevolezza diffusa nell'Esecutivo che le tariffe saranno per tutti e pesanti. Meloni resta convinta che puntundo su dialogo e diplomazia si potrà provare poi a cambiare lo scenario trattando con l'Amministrazione americana. A Matteo Salvini la vendetta promessa da von der Leyen non è piaciuta. «Aprire guerre commerciali con gli Usa è una scelta infelice, non fa l'interesse di nessuno». Salvini auspicava uno stip ai dazi con una confronto bilaterale Italia-Usa. La partita, invece, si è spostata sul terreno europeo. L'altro vicepremier, Antonio Tajani, chiarisce che «non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericani. L’Italia, in ogni caso, non può fare da sé, è competenza Ue, i dazi li fa l'Europa».

