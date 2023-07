Van Vleuten, poker rosa 

INVIATO

Olbia. Ricorderanno la Sardegna per sempre. Annemiek Van Vleuten, 41 anni a ottobre, perché sul palco di Olbia, sede d’arrivo della nona tappa, partita da Sassari, si porta a casa la quarta maglia rosa di una carriera che si concluderà a fine stagione. Marta Bastianelli, che la maglia iridata dell’olandese l’ha indossata quindici anni fa, perché in viale Aldo Moro chiude una bellissima carriera in un bellissimo modo: pilotando alla vittoria la compagna di squadra Chiara Consonni.

Abbracci

Il Giro Donne 2023 è finito, per la prima volta l’Isola ha assegnato il trofeo finale in una corsa che non fosse regionale o (come il Giro di Sardegna) disputata tutta nel territorio regionale. L’investimento della Regione Sardegna è giustificato dal pubblico televisivo, perchè sulle strade, alle tre del pomeriggio d’estate con quasi 40 gradi, ci sono giusto poche decine di appassionati veri. L’orario evita la contemporaneità con il Tour e pazienza. A essere felici sono le ragazze che hanno finito un’edizione della corsa rosa durissima, comprese le due tappe sarde. Nessuna salita epica, ma caldo e vento hanno messo a dura prova la tempre di queste favolose atlete. Marta Bastianelli abbraccia Chiara Consonni, Annemiek Van Vleuten festeggia con le compagne, la piccola Gaia Realini, terza assoluta e migliore giovane, oltre che migliore azzurra, è abbracciata da tutto il movimento, col presidente federale Cordiano Dagnoni sul podio.

La tappa

La giornata, iniziata in una piazza d’Italia semideserta (il refrain è sempre lo stesso: “La corsa è stata poco pubblicizzata, soprattutto dai comuni”, frase sentita più volte a Nuoro, Sassari e Olbia), vive in una lunga attesa della volata. Le salite di Osilo e Tempio non bastano né a sfilare la maglia verde dei gpm a Van Vleuten, né a propiziare fughe. La foratura della Realini è solo un brivido in una calore insopportabile. Si arriva a Olbia con il gruppo principale pronto a giocarsi la volata: Marianne Vos conosce l’arrivo, annusa la vittoria già colta un anno fa nel viale olbiese. Ma c’è una specialista di Ponte San Pietro (Bergamo) che ha un precedente del 2022 che vale di più: è la donna dell’ultima tappa e la fulmina sul traguardo. “Sì, io le faccio soffrire fino all’ultimo”, scherza Consonni felice, poi dedica la vittoria alla compagna di stanza Marta Bastianelli, che poco più in là abbraccia suo marito Roberto De Patre («Tiziano? Abita a pochi chilometri da noi ma non siamo parenti», la precisazione sull’ex rossoblù) e la sua bimba Clarissa, nove anni, che l’accompagna anche sul podio per la festa di fine carriera. Terza è la neozelandese Ally Wollaston (AG-Soudal-QuickStep). Il podio finale, recita: prima Annemiek Van Vleuten (Movistar) in 24 ore 26’25”, seconda la francese Juliette Labous (Dsm Firmenich) a 3’56” e terza a 4’23” Gaia Realini (Lidl-Trek), che non doveva fare classifica ma che, dopo il ritiro di Elisa Longo Borghini, si è presa l’onere di puntare in alto.

I commenti

L’olandese è felice e annuncia che «il prossimo obiettivo sarà il Tour de France», dove potrebbe completare una doppia Tripla Corona consecutiva da leggenda. La vincitrice Chiara Consonni parla delel tappe sarde, che sembravano facili: «Con il caldo non lo sono mai. E comunque i percorsi erano molto vallonati. Per fortuna in questi giorni ho potuto affinare la condizione».

