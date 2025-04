Van der Poel vince il duello di roubaix 

Il collezionista di “monumenti” aggiunge una nuova perla alla propria collana. Anzi, una pietra. Quella della Parigi-Roubaix che ieri Mathieu Van der Poel si è portato a casa per la terza volta consecutiva, come Francesco Moser. Per riuscirci, l'olandese che quest’anno è già salito sul gradino più alto del podio a Sanremo e a Harelbeke (e sul terzo delle Fiandre) ha dovuto staccare il rivale annunciato, Tadej Pogacar. Sin dai 103 km dall’arrivo, loro due e Mads Pedersen (poi terzo, dopo il secondo posto alla Ronde) hanno dato fuoco alle polveri. Bene anche Jasper Philipsen, compagno di VdP alla Alpecin, che aveva creato una situazione di “2 contro 1”. Pagocar ha cercato di scrollarselo di dosso, poi una foratura l’ha agevolato.

Quando la corsa si era trasformata nel duello più atteso, ai -38, lo sloveno della Uae ha impostato male una curva entrando in un tratto di pavè, è uscito sul prato e ha avuto la sfortuna di mettere la ruota anteriore in una buca. Corsa finita. Van der Poel si è involato verso il velodromo dove è giunto dopo 252,4 km con 1’18” di vantaggio su Pogacar e 2’11” su Pedersen, Van Aert e Vermeersch. Poca fortuna per gli italiani: Filippo Ganna (Ineos) ha forato e si è dovuto sfinire nell’inseguimento ai migliori. Alla fine è stato 13°. Prossime classiche: venerdì la Freccia del Brabante, domenica l’Amstel Gold Race. ( c.a.m. )

