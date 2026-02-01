Van der Poel-show: è l’ottavo mondiale 

Hulst. La storia è stata scritta, anzi riscritta. L’olandese Mathieu van der Poel ha trionfato nella gara Élite maschile ai mondiali di ciclocross, conquistando il suo ottavo titolo iridato (e il settimo di fila), record assoluto cjhe migliora i sette di Eric de Vlaemink. Nella prova che ha chiuso la rassegna a Hulst, nella sua Olanda, Van der Poel ha dominato dall'inizio alla fine, chiudendo con quasi un minuto di vantaggio sul giovane connazionale Tibor Del Grosso e sul belga Thibau Nys, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Quinto posto per l'italiano Filippo Fontana (unico in gara per contenere le spese di trasferta), che si è visto “scippare” la quarta posizione allo sprint dal ritorno dell’altro oranje , Joris Nieuwenhuis. Per l’azzurro, partito in terza fila, una gara favolosa, nella quale, giro dopo giro, ha rimontato oltre venti posizioni provando più volte l’attacco. L’ultima sembrava quella buona ma gli è mancato uno sprint più convinto (o forse non si era accorto del ritorno dell’avversario).

Rimpianto Junior

In precedenza, una doppia caduta all’ultimo giro aveva negato la maglia iridata all’azzurro Filippo Grigolini, beffato dall’altro corridore dei Paesi Bassi (dominatori della rassegna disputata in casa), Delano Heeren ma capace di difendere la medaglia d’argento dall’assalto del belga Giel Lejeun. Per la giovane Nazionale azzurra, un’ottima prova di squadra contando l’ottavo posto di Kevin Pezzo Rosola (attardato in avvio da problemi meccanici) e il decimo di Francesco Dell’Olio. L’Italia chiude con due medaglie (l’altra è nel team relay) e il quarto posto della Junior Giorgia Pellizotti. Dominio dei Paesi bassi con 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi, ma su tutti brilla l’insuperabile record di Van der Poel.

