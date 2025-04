Van der Poel punta il Giro delle Fiandre 

Pochi giorni al via del Giro delle Fiandre e i corridori sono già pronti a sfidare Matheus van der Poel per aggiudicarsi la seconda gara Monumento della stagione. La “Ronde” partirà domenica alle 10 a Bruges, in Belgio, su un tracciato che si svilupperà per 268,9 chilometri sul tradizionale pavé per arrivare a Oudenaarde.

La corsa non è per tutti. Dopo il via dalla suggestiva Grote Markt di Bruges e circa 100 chilometri di tracciato pianeggiante inizia una durissima sequenza di settori in pavé: i muri dell’Oude Kwaremont e il Paterberg. La salita più dura è il Koppenberg con pendenze fino al 22 per cento, ma l’Eikenberg, il Taaienberg e il Kruisberg/Hotond aggiungono difficoltà ai ciclisti. Il finale, come da tradizione negli ultimi anni, favorisce gli attacchi e i duelli fino al traguardo a Oudenaarde. Nelle sue 109 edizioni pochi ciclisti sono riusciti a imporsi più volte e nessuno più di tre. Potrebbe riuscirci quest’anno van der Poel: l’olandese sta attraversando un eccezionale stato di forma, come ha dimostrato aggiudicandosi la Milano-Sanremo e la Harelbeke. Inoltre ha sempre fatto bene in questa classica: tre vittorie e due secondi posti nelle ultime cinque partecipazioni. Soltanto Fiorenzo Magni riuscì a vincere tre edizioni consecutive dal 1949 al 1951, conquistando il soprannome di “leone delle Fiandre”. L’olandese sarebbe inoltre l’unico corridore ad averne vinte quattro.

Ma c’è da superare la resistenza di Tadej Pogacar: lo sloveno ha vinto nel 2023 ed è deciso a vendicare la sconfitta dell’ultimo anno. Vorranno dire la loro anche il belga Wout Van Aert e il danese Mads Pedersen. Il primo potrà contare sul tifo di tutti i fiamminghi: per le Fiandre il giro rappresenta una sorta di festa nazionale per la quale si interrompe qualsiasi attività quotidiana in modo da porte seguire la corsa. L’Italia punta su Filippo Ganna, tornato su grandi livelli. Non corre le Fiandre dal 2019, quando vinse Alberto Bettiol. C’è anche Luca Mozzato, lo scorso anno secondo.

