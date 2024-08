Van der Poel e i belgi favoriti oggi su strada 

PARIGI. Tredici strappi, di cui sei alle porte della città in rapida sequenza, altri tre passando ogni volta per Monmartre, l'ultimo a dieci km dall'arrivo, piazzato vicino al ponte Alexandre III dopo 273 chilometri di gara. Il percorso della prova su strada uomini di oggi a Parigi 2024 sembra quello di una classica di primavera, e quale occasione migliore per Mathieu Van der Poel, il re di questo tipo di corse, di puntare all'ennesimo trionfo? Peccato per i francesi che il nipote di nonno Raymound Poulidor non corra per la squadra di casa ma per l'Olanda di papà Adrie, alla quale ha già regalato i titoli mondiali si strada e nel ciclocross. Quest'anno, dopo aver vinto il giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, ha l'oro olimpico come obiettivo primario. Mancheranno Pogacar, Vingegaard, Roglic e l'olimpionico uscente Carapaz, al quale questo tracciato non si addice, così la lotta per il podio sembra una sfida tra Van der Poel e la coppia belga Remco Evenepoel e Wout Van Aert, rispettivamente oro e bronzo nella cronometro e che ora doppiano l'impegno con propositi ugualmente ambiziosi. In chiave azzurra ci si affida al campione nazionale Alberto Bettiol, che magari proverà a riportare una medaglia in Italia 20 anni dopo Paolo Bettini (ci riuscì anche Davide Rebellin nel 2008, ma il suo argento fu cancellato per via del doping). Domani le donne.

