Van der Poel è 1° a San Gimignano, Del Toro leader 

Non ci poteva essere cornice più bella per il nuovo capolavoro di un artista assoluto della bici come Mathieu Van der Poel. L'olandese dell’lpecin-Premier Tech ha vinto ieri la seconda tappa della 61ª Tirreno Adriatico, da Camaiore a San Gimignano di 206 km, battendo in una volata a tre Isaac del Toro e Giulio Pellizzari. I tre sono arrivati insieme al traguardo e, alle spalle di VdP, il messicano e l'italiano si sono giocati, nello sprint per la seconda posizione, anche la maglia azzurra di leader.

A 15” il norvegese Johannessen, a 17” un gruppetto di 18 inseguitori comprendente gli italiani Andrea Vendrame (5°), Alessandro Pinarello (6°) e Giulio Ciccone (7°). Del Toro (Uae Team Emirates) è dunque diventato il nuovo leader della classifica generale, con 3” di vantaggio su Pellizzari, mentre il vincitore della crono d’apertura, Filippo Ganna, 45° all’arrivo, ha pagato 1’04” e ora in classifica è 8° a 34”.

La tappa si è decisa nei 6 km finali, quelli sterrati che precedevano l’ingresso nelle mura medievali della meravigliosa cittadina della Val d’Elsa. Il primo ad allungare è stato il francese Julian Alaphilippe ma l’otto volte campione del mondo di ciclocross gli è andato subito a ruota:

«È stato difficile battere questi giovani», ha detto all’arrivo. «Il livello era altissimo, sia nell'approccio al finale, sia sullo sterrato bagnato. Ho voluto seguire l'attacco di Alaphilippe perché conoscevo le curve molto tecniche e volevo mettere in difficoltà gli inseguitori. È stato uno sprint complicato, con la strada scivolosa. Sono venuto qui per prepararmi alla Milano-Sanremo e agli altri appuntamenti importanti, ma volevo anche vincere una tappa». Oggi la Cortona-Magliano de' Marsi (221 km e 2436 m di dislivello).

Parigi-Nizza

Alla Parigi-Nizza, la cronosquadre (atipica) di 23,5 km a Pouilly-sur-Loire ha consegnato la maglia gialla a Juan Ayuso (Lidl-Trek) anche se il successo è andato alla Ineos Grenadiers per 2”. In classifica Jonas Vingegaard è 7° a 17”. Oggi 4ª tappa, Bourges-Uchon di 195 km con finale in salita.

