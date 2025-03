Van der Poel brucia a Sanremo Ganna e Pogacar 

Sanremo. Ha vinto Mathieu Van der Poel ma prima di dare merito al fuoriclasse dell’Alpecin-Deceuninck, bisogna rendere onore a un’edizione (la 116ª) della Milano-Sanremo letteralmente favolosa. Merito del grande favorito della vigilia, Tadej Pogacar (Uae Emirates Xrg), scattato sulla Cipressa, trascinandosi dietro (oltre al francese Gregoire, per poche centinaia di metri) altri due pezzi da novanta del pronostico: Vdp e un generosissimo Filippo Ganna (ineos Grenadiers. I tre staccano il gruppo dei migliori e raggiungono il Poggio, dove l’azzurro cede qualche metro, mentre lo sloveno e l’olandese si affrontano a suon di scatti. La battaglia finisce pari ma, dopo la discesa, il cronoman di Verbania torna su di loro a 600 metri dall’arrivo. Inevitabile, dopo i 298 km cominciati da Pavia, la volata a tre, in cui il figlio di Adrie (e nipote di Raymond Poulidor) fulmina i rivali, con lo sloveno che parte tardi e non riesce a migliorare il terzo posto del 2024, mentre Top Ganna è secondo dietro l’olandese come nel 2023.

A 43” il gruppo regolato dall’australiano della Jayco AlUla Michael, Michael Matthews (37 anni, ancora una volta respinto dalla Classicissima), con Matteo Trentin (Tudor) ottimo nono a 35 anni. Grazie a questa volata, Van der Poel, che nel 2023 si era imposto per distacco, porta a sette la propria collezione di classiche monumento, contando i tre Giri delle Fiandre e le due Parigi-Roubaix. Pogacar resta fermo a sei. Per l’Alpecin Deceuninck è il terzo successo consecutivo, ricordando quello di Jasper Philipsen nel 2024.

Doppietta Oranje

Per i Paesi Bassi è un giorno trionfale. Lorena Wiebes (SD Worx) ha vinto in volata la Milano-Sanremo femminile, tornata in calendario dopo 20 anni di assenza. L'olandese ha battuto allo sprint la connazionale Marianne Vos e la svizzera Noemi Ruegg, sfruttando il grandissimo lavoro dell’iridata Lotte Kopecky, che ha chiuso ai 150 metri su Elisa Longo Borghini, fuggita a 1900 metri dall’arrivo. Ottava Elisa Balsamo.

