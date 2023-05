“Vampiri Urbani”  e “Luci della notte”  

La raccolta “Vampiri Urbani” di Paolo Lubinu, edita da Catartica Edizioni, sarà presentata al Museo civico archeologico alle Clarisse di Ozieri venerdì prossimo alle 18,30.

Durante la serata è in programma anche la proiezione del cortometraggio “Luci della notte”, scritto e diretto dall’autore dopo l’intensa esperienza nella scuola di cinema City Lights di Bonifacio Angius. Il cortometraggio ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito internazionale, selezionato, fra gli altri, al Festival di New Jersey. Il libro e il cortometraggio si concentrano sul meccanismo della metamorfosi sociale, umana ed esistenziale. Questo tema verrà esplorato durante la presentazione di venerdì attraverso la lettura e la disamina di un racconto significativo della raccolta, grazie alla collaborazione di Francesca Arca.

