01 novembre 2025 alle 00:28

Vampiri e streghe invadono la città 

Bimbi e genitori truccati, cani in maschera, feste e affari: Halloween conquista tutti 

Zucche, maschere, dolcetti e urla di terrore: Halloween è arrivato, e anche in città non manca di indossare la sua maschera. Le vie del centro ieri sono state invase: da piazza Garibaldi al corso Vittorio Emanuele una fiumana di persone senza fine. Qualcuno con gli accessori più semplici, altri con costumi e trucchi complessi degni dei più spaventosi film dell'orrore. Uomini, donne, bambini e bambine di ogni età si sono preparati per la notte più terrificante dell’anno. Con al braccio il fido secchiello arancione suonano, bussano ed entrano in ogni negozio alla ricerca di un dolce bottino.

I bimbi

Ludovica ha 7 anni: «Sto andando a fare dolcetto o scherzetto – dice sorridendo – mi sono vestita da strega, e vado ogni anno con le mie amiche». Il papà Simone, che al tiene per mano, ride: «Sono costretto ad accompagnarla». Le vetrine si tingono di arancione, colore tipico della festa, ragnatele finte coprono le insegne e qualcuno osa con decorazioni più macabre, bustoni di plastica a forma umana lungo il marciapiede. Spuntano centinaia di cappelli a punta e denti da vampiro. Tutti i più piccoli si fermano, accompagnati dai genitori, in tutte le attività del centro: non c’è un negozio che si salva dalla “furia” di Halloween.

Nei passeggini i bambini sono a tema, vestiti da zucca o da personaggi dei cartoni. Neanche i cani vengono risparmiati: qualcuno con gonne in pizzo, altri con corna. Scodinzolano felici tra la folla. Isabella e Anna hanno entrambe dieci anni, e sono travestite una da Harry Potter, l’altra da Winifred Sanderson del film Disney Hocus Pocus: «Per ora siamo riuscite a racimolare qualche dolcetto. Qualcuno ci ha anche fermato per strada per darcelo». Sonia e Sara le accompagnano, anche loro travestite dai personaggi di Harry Potter: «Halloween piace tantissimo anche a noi. E travestirsi è la cosa più divertente».

Commercianti felici

Tra le vie laterali, anche i commercianti sorridono: «Non ci aspettavamo tutta questa gente – raccontano nei bar di via Garibaldi –. È come una seconda Notte Bianca, ma più allegra, con i bambini protagonisti».Ma Halloween non è solo una festa importata: «È identica alle nostre feste tradizionali – ricorda Sara, mamma di Olga e di Chiara -, come Is Animeddas, il senso è lo stesso. Se viene analizzata in questo senso penso possa essere educativa per i bambini. Ovviamente per loro ora è solo un momento ludico».

Intanto i più grandi si preparano per le varie serate in programma, come l’Halloween Sardinia Festival alla Fiera, o l’appuntamento immancabile del Lido. Tra risate e scherzetti, la notte più spaventosa dell’anno si conclude con le strade ancora illuminate dalle zucche. «È bello vedere la città così viva – commenta Cecilia –. In fondo, che si chiami Is Animeddas o Halloween, l’importante è ritrovarsi e sorridere insieme».

