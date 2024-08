Valverde riavrà la sua messa 

La chiesetta di Valverde riapre al culto. Dopo la chiusura di oltre tre anni ai riti religiosi, l'8 settembre don Giuseppe Mattana celebrerà una messa, ma soltanto all’aperto.

Un evento ormai raro, che ancora, però, non dà pace ai nuoresi che hanno dovuto rinunciare per anni alla tradizionale novena e che quest'anno potranno presenziare soltanto alla messa, senza, forse, poter accedere alla chiesa ancora chiusa per lavori di restauro.

Gianfranco Murtas, grande amico di monsignor Ottorino Pietro Alberti, e il ricercatore Michele Pintore affermano: «Il divieto fu firmato nel 2019 dal vescovo del tempo monsignor Mosè Marcia. Un secondo divieto, nella tacita forma della mancata revoca del provvedimento, viene dal vescovo Mura». Ora qualcosa pare stia cambiando, ma i nuoresi (credenti e non) reclamano una grande festa, quella di "Balubirde", accompagnata da novena e non solo una celebrazione. E lo vogliono al più presto. Precisa Murtas: «Non ho titolo per intervenire nella questione nuorese se non con l’affetto personale per la parte offesa. La chiesetta è cara a Grazia Deledda e a tanti nuoresi, fra i quali monsignor Alberti. Una festa, segnata dalla novena, importante da generazioni e che non può non essere celebrata».