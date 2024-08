«Valverde, la chiesa è un simbolo: riapritela ai fedeli» 

La chiesetta di Valverde è chiusa da tre anni. Le novene e le attività in quel luogo magico, a tre chilometri dalla città e ai piedi del Monte Ortobene, restano solo un ricordo. Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di restauro. Il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia ne sottolinea l'importanza a livello storico e culturale. «Da tre anni è calato un silenzio assordante sulle sorti di questo storico santuario tanto caro a monsignor Ottorino Alberti, ma soprattutto a tantissimi nuoresi che annualmente ai primi di settembre si recavano, anche a piedi, alla novena celebrata dall'illustre prelato nuorese - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa -. Le messe e la novena a Valverde fanno parte della più autentica tradizione nuorese a cui i valori non possiamo e non vogliamo rinunciare. Per questo, chiediamo le motivazioni che hanno portato a una tale decisione».

Costa prosegue: «Confidiamo nella sensibilità del vescovo Antonello Mura perché torni indietro su decisioni assunte in passato, accogliendo le accorate istanze dei fedeli. Allo stesso modo chiediamo che vengano riviste le decisioni che hanno proibito le celebrazioni dei matrimoni nelle chiesette di Nostra Signora del Montenero, in cima all'Ortobene, e della Solitudine. Siamo pronti a collaborare».