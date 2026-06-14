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Il dopogara.
15 giugno 2026 alle 01:29

«Valutiamo il ripescaggio» 

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«Siamo molto rammaricati, è stata una stagione dove abbiamo investito tante energie e purtroppo non abbiamo raccolto quanto speravamo». A parlare è Enzo Del Giudice, presidente dell’Ilva, che tiene ancora aperta una speranza per il tanto ricercato ritorno in D. «Congratulazioni alla Pietralunghese per aver meritato il salto di categoria. Quanto a noi, in settimana riunirò il Direttivo per valutare l’opportunità di presentare domanda di ripescaggio e programmare al meglio la prossima stagione».

Nel valutare la stagione, Del Giudice guarda soprattutto alle occasioni mancate: «Abbiamo perso tanti punti in tanti modi, anche questa partita è stata il riflesso di un’annata dove qualcosa non è andata per il meglio». Il presidente ringrazia «tutti i tifosi, coi nostri invidiabili ultras sempre in prima linea, che ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, gli sponsor che ci hanno sostenuto e la mia famiglia, mio padre in particolare, senza il quale la nostra realtà sportiva sarebbe difficile da sostenere. Ringrazio anche staff tecnico e medico, sempre disponibile con grande professionalità, i mister Acciaro e Favarin e tutti i dirigenti». (m.t.)

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