«Valutare se i pericoli sono maggiori rispetto ai benefici»  

I paletti dissuasori comparsi in ogni angolo di città aprono il dibattito: «Premesso che ogni dispositivo stradale ha dei pro e dei contro, e dei costi, il delicato compito dei tecnici comunali è quello di valutare se i pericoli che crea un dispositivo sono maggiori dei pericoli che evita e se è opportuna la spesa», dice Michele Vacca, vicepresidente dell’Associazione motociclisti incolumi. «Un altro compito difficile è quello di resistere alle pressioni di chi nella popolazione pretende che anche sotto casa sua mettano un dispositivo per il solo fatto di averlo visto in un’altra strada. I paletti in acciaio sono letali per i motociclisti e i ciclisti che dovessero urtarli anche a bassa velocità. I paletti in gomma hanno un costo leggermente superiore, ma non creano questi pericoli e convengono perché flettendosi e tornando nella posizione iniziale non devono esser cambiati come quelli in acciaio che si danneggiano al minimo urto. In via Riva Villasanta i tecnici hanno fatto un’attenta valutazione considerando i rischi causati dai conducenti che tagliavano le curve invadendo lo spazio destinato ai pedoni e hanno optato per pali in gomma. La stessa attenta valutazione l’hanno fatta per la curva tra le vie Fiorelli e Vespucci. Sarebbe opportuno», conclude Vacca, «metterli in viale Trieste al posto di quelli in acciaio». ( ma. mad. )

