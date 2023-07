«Valorizziamo le competenze»  

«Un tema importante che pone l’impresa come motore di crescita economica e sociale. Le imprese innovative e le società benefit, infatti, non sono rivolte solo al profitto, ma sono un nuovo modello di fare impresa, attrattori di occupazione e di competenze a servizio dell’intera comunità». Lo ha detto l’assessora al Lavoro Ada Lai, intervenendo ieri al convegno “Imprese innovative”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti a Cagliari.

«Per il prossimo settennio abbiamo a disposizione 30 milioni di fondi Fesr per progetti di sviluppo territoriale che realizzeremo insieme ai Gal, a cui si aggiungono 200 milioni di fondi europei e altrettanti regionali per le politiche attive del lavoro. La Regione sostiene le imprese con i bonus occupazionali e il microcredito - sottolinea Lai - tagliare il costo del lavoro è fondamentale, perché il personale è una delle voci di spesa che pesa maggiormente sul bilancio e che purtroppo, spesso viene tagliata riducendo l’organico o alleggerendo le buste paga. In una realtà in continua trasformazione, bisogna puntare sulla valorizzazione delle competenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA