«Valorizziamo i nostri reperti archeologici» 

Una mozione sulla salvaguardia del patrimonio archeologico sestese, anche alla luce della recente scoperta di una necropoli punica sulla ex Strada Provinciale 8. La chiederà nella prossima seduta di Consiglio Comunale la prima firmataria Valentina Meloni, di Progetto per Sestu, sottoscritta da tutta la minoranza.

La seduta è per giovedì alle 18, o sabato alla stessa ora in seconda convocazione. «La mozione nasce dal desiderio di dare il giusto risalto e una degna ubicazione a una consistente quantità di reperti archeologici rinvenuti nel nostro territorio , di cui buona parte della nostra cittadinanza ed in particolare dei nostri studenti, è all'oscuro», spiega la consigliera. «A Sestu sono stati già trovate tracce di un villaggio neolitico vicino a San Gemiliano; ci piacerebbe che l'amministrazione si facesse carico di intraprendere un percorso per ottenere la titolarità ad occuparsi di questi beni, valorizzarli e metterli a disposizione, in un locale idoneo».

