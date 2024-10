«Valorizzeremo le proposte turistiche di tutto il territorio sardo» 

«Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo attraverso la realizzazione di una “Dmo” regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale». È la proposta dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, intervenuto ieri al TTG Travel Experience di Rimini.

L'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori sardi di tutte le categorie ricettive e dei servizi turistici – ben 51 quelli presenti in questa edizione del TTG, protagonisti con le loro intense trattative con i buyer –, ha rappresentato un passo importante verso la definizione di una governance turistica innovativa. «L’obiettivo è creare un sistema che valorizzi l’intero spettro dell’offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel Pil regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani», ha aggiunto Cuccureddu, facendo riferimento a un approccio che include sia il lusso che l’extra-alberghiero, il turismo religioso, i campeggi e il turismo escursionistico.

Cuccureddu ha inoltre annunciato un potenziamento dell’Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati in maniera rapida. A questo si affiancherà un’azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA