Valorizzazione delle aree verdi, al via interventi per 80mila euro 

Il comune di Gonnosfanadiga ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo del paese. Con una spesa totale di 80mila euro, l'iniziativa interesserà quattro aree principali: il parco di Perda de Pibera, il parchetto in via Dessì oggi recuperato con l’apertura di una palestra all’aperto e di un nuovo campo da calcio a 5, quello in via Nazionale e via Carducci, e l’area pubblica in viale Kennedy e Via Silvio Pellico, un piccolo parco urbano dotato di camminamenti e aree gioco.

Lo scopo del progetto è preservare la vegetazione forestale, migliorare accessibilità e sicurezza delle aree, recuperare e riqualificare le zone con scarsa copertura vegetale e ottimizzare le funzionalità dei sentieri e delle piste di accesso migliorandone e ripristinandone le funzionalità.

Il cantiere vedrà impegnate sei persone tra operai edili, idraulici e giardinieri. Si lavorerà per almeno 22 settimane, suddivisi in tre fasi operative: manutenzione ordinaria e decespugliamentonei primi due mesi, azioni per la prevenzione incendi dal terzo al quarto, messa a dimora di nuove specie vegetali fornite dall’agenzia Forestas negli ultimi due.

Nel documento approvato dal Comune a firma del sindaco Andrea Floris, del responsabile Francesco Sitzia e del progettista Massimo Cucco, si legge che le aree verdi riqualificate offriranno spazi sicuri e accoglienti per attività ricreative e sociali, promuovendo il benessere della comunità e incentivando la partecipazione attiva alla cura dell'ambiente.

