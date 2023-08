«Valorizzate il cicloturismo» 

Da Cagliari a Castelsardo per raccontare la città e il resto dell’Isola, testare le piste ciclabili e i servizi, evidenziare le criticità ma anche testimoniare la grande ospitalità dei sardi.

È l’esperienza vissuta da sei amici veneti che in sella alle loro e-bike da trekking, caricate di bagagli, hanno raggiunto Castelsardo attraverso dodici tappe, percorrendo 760 chilometri (in media 63 al giorno) di asfalto e sterrato, superando un dislivello di circa 7.300 metri.

«In Sardegna eravamo già venuti più volte, imparando a conoscere molti aspetti di questa terra e della sua gente», spiegano, «ma mai avevamo assaporato così intensamente l’essenza dei luoghi e delle persone, capendo sicuramente di più e meglio una realtà fatta di eccellenze, di unicità paesaggistiche, storiche e tradizionali, ma anche di contraddizioni e di risorse ancora da valorizzare».

Le dodici tappe sono state Cagliari - Pula, Pula - Teulada, Teulada - Sant’Antioco, Sant’Antioco - Carloforte, Carloforte - Iglesias, Iglesias - Fluminimaggiore, Fluminimaggiore - Oristano, Oristano - Santa Caterina di Pittinuri, Santa Caterina di Pittinuri - Bosa, Bosa - Torre del Porticciolo, Torre del Porticciolo - Stintino e Stintino - Castelsardo.

«Sul cicloturismo c’è tanta strada ancora da fare per un territorio dalle enormi potenzialità», evidenziano. «Pochi posti possono rivaleggiare con la costa occidentale della Sardegna per la bellezza e varietà dei paesaggi, per le strade panoramiche che offrono un susseguirsi di emozionanti sguardi, per percorsi che alternano asprezza e aridità alla piacevolezza di zone riccamente ombreggiate e a spiagge invitanti. Ambienti selvaggi e scarsamente popolati dove sono il mare, le lagune, gli stagni ampi come laghi a riempire gli occhi dei viaggiatori, con quell’odore di salsedine a ricordare che l’elemento che regala refrigerio al corpo e anche alla mente è lì a pochi colpi di pedale: per alleviare la fatica e cancellare il sudore basta immergersi negli azzurri, nei blu, nei verdi di acque libere e invitanti».

Poi le criticità: «Tutte queste peculiarità potrebbero essere valorizzate da un miglioramento complessivo delle infrastrutture per la mobilità leggera, da nuove piste ciclabili, da corsie riservate alle bici lungo le strade statali e provinciali, da itinerari alternativi opportunamente segnalati per aggirare le aree più trafficate o difficilmente percorribili, da una segnaletica adeguata che consenta ai ciclisti di muoversi in sicurezza e seguendo percorsi precisi, realizzando vere e proprie ciclovie. Il cicloturismo può rappresentare per questa regione una risorsa in più, ma bisogna crederci, programmare e investire».

