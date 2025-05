Valorizzare i luoghi storici, Fondazione al lavoro  

Con l’insediamento del Consiglio di gestione della Fondazione Bosa, inizia il lavoro dei nuovi amministratori chiamati alla valorizzazione dei beni culturali della città. L'organismo, nominato dopo un avviso pubblico, è composto dal presidente Giacomo Forte e dai consiglieri Paolo Mastino e Luca Cheri. Incarico della durata di tre anni, non retribuito e in linea con lo spirito di servizio e impegno civico che guida il progetto. Approvata lo scorso dicembre dal Consiglio comunale, la Fondazione avrà il compito di gestire, promuovere e valorizzare i principali siti culturali, storici e turistici della città come il museo Casa Deriu, la pinacoteca Antonio Atza, il museo delle Concerie, la Torre Aragonese, il teatro e il castello Malaspina. «La nascita della Fondazione - evidenzia Il sindaco, Alfonso Marras - segna un cambiamento epocale nella gestione del patrimonio culturale comunale. L’insediamento del Consiglio di gestione è il primo passo concreto per attuare una visione più ambiziosa e operativa». L’assessore al Turismo, Marco Mannu, guarda al futuro con ottimismo: «Grazie alla Fondazione potremo creare un sistema integrato di offerta turistica e culturale, capace di raccontare non solo le bellezze naturali del territorio, ma anche la sua storia millenaria». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA