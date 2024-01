Valori nella norma, acqua potabile 

L’acqua è di nuovo potabile in città. Dopo che nei giorni scorsi erano scattati i divieti di utilizzo dell’acqua in centro storico e in viale Brianza, ieri è arrivato il via libera: i valori dell'acqua sono rientrati nella norma. E così il sindaco Massimiliano Sanna, dopo aver ricevuto la comunicazione della Asl, ha firmato la revoca dell’ordinanza con la quale nei giorni aveva vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nelle due zone della città servite dal serbatoio di Sa Rodia.

I risultati delle analisi effettuate dal laboratorio analisi di Abbanoa, comunicati dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria di Oristano, hanno rilevato la conformità dei valori rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme e pertanto è nuovamente consentito l’utilizzo dell’acqua al consumo umano.

Nei giorni scorsi Abbanoa per limitare il più possibile i disagi, aveva messo a disposizione della popolazione un’autobotte in piazzetta Corrias. Dalla serata di ieri si è tornati alla normalità. ( m.g. )

