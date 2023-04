“Valori in campo” con tanti atleti 

C’erano tutti, piccoli calciatori e dirigenti, arbitri e genitori. Uniti in un percorso di crescita dell’atleta attraverso la ricerca della conoscenza dei regolamenti e della buona condotta, in relazione alle attività di campo, il luogo in cui si sviluppano insieme passione e amicizia. Venerdì all’evento “Valori in campo”, promosso dalla Figc Ogliastra, c’erano il presidente del Comitato regionale, Gianni Cadoni, la delegata provinciale Lnd, Stefania Mereu, il consigliere del Comitato regionale, Giorgio Rubiu, il capo regionale dell’Aia, Roberto Branciforte, e in rappresentanza del Settore giovanile e scolastico, Fabrizio d’Elia, coordinatore federale, e Vincenzo Fadda, responsabile tecnico regionale. L’incontro, al Symposion di Arbatax, ha registrato la presenza di calciatori in erba delle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Occasione per sollecitare comportamenti corretti sul rettangolo verde da parte di tutti i tesserati. (ro. se.)

