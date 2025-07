Valori fuori norma nell’acqua, chiusa la piscina comunale 

Il sindaco “chiude” la piscina comunale di Nuraminis. Stefano Anni ha firmato un’ordinanza con la quale si «sospende momentaneamente la balneazione presso l’impianto natatorio gestito dalla società Nuotomania, nel parco di Nuracesus». La decisione arriva in seguito al sopralluogo della Asl di Cagliari, che avrebbe ravvisato diverse anomalie di natura tecnica e non solo, e chiesto la sospensione della balneazione.

A Nuraminis la notizia della chiusura della piscina comunale ha causato un certo allarme. L’ipotesi che nella vasca dove ogni giorno decine di bambini partecipano ai giochi estivi acquatici, possano esserci stati valori irregolari nella qualità dell’acqua ha fatto venire i brividi ai genitori. Inquinamento in piscina? Il sindaco Anni lo esclude: «A giugno le analisi dell’acqua effettuata dal gestore hanno dato esito negativo e non ho ho motivo per dubitare che non lo fosse anche ora. Aspettiamo l’esito delle analisi chieste dalla Asl al gestore e speriamo che diano conferma della regolarità». Anche il titolare di Nuotomania, Sesetto Cogoni, esclude pericoli per la salute dei bambini: «A giugno, prima dell’apertura, tutto era nella norma, e i controlli erano previsti entro luglio».

L’ordinanza di chiusura della piscina prevede un lungo elenco di prescrizioni: aggiornamento del Piano di autocontrollo, Piano valutazione rischi per il controllo della legionellosi, assicurare impianti di dosaggio automatici per il controllo del cloro e del ph, assicurare il rispetto dei parametri chimici e batteriologici. (i. pil.)

