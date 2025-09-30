Valori ed export, Mattarella in Kazakistan «La Carta dell’Onu sia bussola per le crisi» 

«La centralità della Carta dell’Onu e dei suoi valori è la bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto con una prospettiva equilibrata e costruttiva». La ricerca di un multilateralismo che sembra ormai perduto nell’era di Trump accompagna il presidente della Repubblica anche in questi giorni tra Kazakistan ed Azerbaijan. Due Paesi «strategici», li definisce Sergio Mattarella passando in giornata da Astana a Baku per colloqui che si sono dipanati tra l’economia (da record l’interscambio con l’Italia) e la politica internazionale. Il capo dello Stato veicola instancabile il suo messaggio multilaterale: «Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata». Servono, ha detto incontrando il suo omologo kazako Qasym-Jomart Toqaev, «soluzioni durature e sostenibili ai conflitti in corso, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA