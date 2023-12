Valo Pusceddu show: risate da tutto esaurito dagli Intrepidi Monelli 

Nome d’arte? «Valo Pusceddu», (all’anagrafe Valeria). Anni? «27 anni. Percepiti 87». Luogo dello spettacolo? «Cagliari, Teatro degli Intrepidi Monelli in viale Sant’Avendrace». Quando: «Stasera» ma purtroppo (non per lei) i posti sono esauriti. Merito dello spettacolo “Ex bambina prodigio” che di risata in risata, di città in città, dopo un lungo tour nazionale arriva a casa della seguitissima stand-up comedian sarda trapiantata a Milano.

Breve curriculum?

«Nel cast del programma “Stand-up Comedy” su Comedy Central nelle edizioni 2019, 2020 e 2021. Sul palco per la prima volta come comedian nel 2017. Dal 2020 al 2022 in tour con il mio primo one-woman show “Maleducazione 2.0” , poi “Meglio l’altro”, secondo show con special omonimo su YouTube. Da ottobre 2023 host della seconda stagione di “A carte scoperte”, il video podcast di Factanza Media – oltre 700mila follower su Instragram-, in cui ho intervistato anche Dargen D’Amico, Francesca Michelin e Maccio Capatonda».

Perché la gente ride ai suoi spettacoli?

«Perché si riconosce nelle proprie stranezze e si sente al sicuro».

“Ex bambina prodigio”: perché questo titolo? A scuola era al primo o ultimo banco?

«Ho fatto il liceo linguistico e lo ammetto candidamente: ero proprio una secchiona. Per un periodo ho fatto anche parte del coro della scuola. Ma trovavo anche i modi per divertirmi e fare baldoria. Avevo tanti interessi: arte, musical, lettura. E su di me c’erano tante aspettative. Per quanto il titolo possa essere fuorviante, nello spettacolo si parla davvero poco di come ero. Si parla tanto invece di come sono ora. Femminista, vegetariana, con qualche tatuaggio un po’ tamarro».

Una vita in tour. Che Italia sta vedendo?

«Questo è il mio terzo tour nazionale. Chiaramente da quando ho iniziato sono cambiate un po’ di cose, ma mi piace sempre tornare dove mi son trovata bene. Mi piace in particolare esibirmi nelle città universitarie come Bologna, Torino, Urbino, Firenze. È pieno di giovani curiosi, attenti e intraprendenti. Ho davvero iniziato questa frase con “È pieno di giovani”? Mi sono praticamente data della vecchia da sola».

Lasciare Cagliari per Milano, passo doveroso?

«Milano mi è sempre piaciuta. Mi piace potermi spostare con i mezzi, mi piace che ci sia sempre qualche evento a cui partecipare, così posso stare a casa in pantofole con più tranquillità. Tanto se mi perdo qualcosa oggi, posso recuperare domani. Per quanto riguarda il trasferimento, se si fa un lavoro come il mio in cui si viaggia tanto, purtroppo spostarsi dalla Sardegna diventa eccessivamente dispendioso e complicato. Ma è una consapevolezza sempre più condivisa tra i sardi. Confido che le cose possano cambiare e migliorare».

La scintilla.

«Guardavo e riguardavo con piacere alcuni spettacoli di stand-up comedy, in particolare “The Comeback Kid” di John Mulaney e “In Trouble” di Katherine Ryan, su Netflix. Ho iniziato poi a seguire le serate del collettivo Stand-Up Comedy Sardegna, fondato da Sandro Cappai e Albert Huliselan Canepa. Sono state le prime persone a portare questo format prima nei locali e poi nei teatri, prima a Cagliari e poi nel resto della Sardegna, sette anni fa, quando ancora c’era dello scetticismo rispetto a questo tipo di intrattenimento. Tra le serate che organizzavano c’erano anche degli open mic, ossia delle serate a microfono aperto in cui chiunque, con ragionevole preavviso, può iscriversi e provare un proprio pezzo. Il 29 novembre 2017 sono quindi salita per la prima volta sul palco con un mio monologo. Dovevo fare 7 minuti e ne ho fatti 15. Non si fa! Ma è stato divertente».

Ora il tutto esaurito a casa. Le tremano le gambe?

«Non è il mio primo show sold-out a Cagliari, ma l’emozione è sempre grande. Trovo sia normale essere in ansia prima di salire sul palco, anche perché chi sta comprando il biglietto e sta uscendo di casa per andare a vedere uno spettacolo sta facendo un grande atto di rispetto e fiducia. Per questo, in generale, sto imparando a sostituire la tensione con la gratitudine. O perlomeno ad accompagnarla».