Vallejo: «Ad Alghero racconto Enea oltre il mito» 

«Potremmo considerare Enea il primo europeo, un profugo di guerra, un migrante, un guerriero sconfitto. Credo che il suo mito esprima con audacia una reinterpretazione molto originale dell’eroismo. La famosa immagine dell’uomo che fugge dal campo di battaglia di Troia con il padre sulle spalle e il figlio per mano, per prendersi cura di entrambi e salvarli, sembra insolita se pensiamo alle idee dell’epoca. In realtà, direi che parla del nostro presente, della nostra ossessione per il successo imperativo e la fama». Parola della scrittrice e filologa spagnola Irene Vallejo che stasera ad Alghero (per Tra due sponde, la sezione ispanica del festival Dall’altra parte del mare), alle 18.30 a Lo Quarter, per racconterà “Il mio arco riposa muto” edito da Bompiani.

Al centro del suo incontro c’è Enea.

«Virgilio rivendica le qualità con cui noi umani affrontiamo le nostre sfide quotidiane: non necessariamente vincere, ma resistere, non arrendersi, andare avanti, prendersi cura degli altri, minimizzare i danni, sopravvivere al fallimento. In contrasto con il vittorioso Achille, l’invincibile protagonista dell’Iliade, Enea assomiglia più a noi. Mi interessa questa svolta di pensiero per cui la perdita, la sconfitta e la sopravvivenza fanno parte dell’eroismo.»

Il suo raccontare storie mitologiche, è un intento per consolidarne i prodigi fantastici?

«Nelle leggende dell'antichità, mi interessa la coesistenza di versioni contraddittorie degli stessi eventi. In Grecia e a Roma non è mai esistito un libro canonico, ma piuttosto un costante intreccio di interpretazioni, punti di vista, riletture maliziose o legate a interessi ideologici. Omero racconta che Penelope aspettò castamente Odisseo a Itaca; un'altra versione dice che si stancò di aspettarlo e ebbe altre relazioni. Alcune leggende sostengono che la bella Elena sia stata rapita, altre che sia fuggita di sua spontanea volontà con il suo amante, altre ancora che non fosse nemmeno a Troia. Per portare questa ambiguità nel romanzo, sentiamo diverse voci, ognuna con la propria versione di ciò che sta accadendo. Come nella vita, il lettore può scegliere tra racconti contraddittori. E, d'altra parte, constatare, che le paure, i dilemmi, le lotte e le passioni sono essenzialmente le stesse che i nostri antenati hanno vissuto in tempi così remoti, nonostante i secoli e le trasformazioni avvenute nel mondo. È questa la sorpresa che mi colpisce, come filologa, ogni volta che leggo e traduco testi classici: parlano di noi».

La virago del mito virgiliano, cede alle lusinghe dell’amore come un’adolescente. Il fascino di Enea era quello di un bello e dannato al quale la regina non poteva sottrarsi?

«Naturalmente, il fascino del bello e dannato è irresistibile in qualsiasi epoca. Al di là di ciò, la storia d'amore di Didone ed Enea presenta sfaccettature che mi interessano come autrice. I ruoli tradizionali sono invertiti. Questa sovversione è molto suggestiva. Enea è naufrago, come tanti migranti di oggi, e ha bisogno che la regina Didone lo salvi. Lui non ha nulla, lei è potente. Questa anomalia crea enormi tensioni, che offrono uno straordinario materiale letterario. Possiamo vederci riflessi nella complessità di situazioni che rompono gli stereotipi».

Perché Virgilio perché prima di morire avrebbe voluto distruggere la sua opera?

«Non sapremo mai le vere ragioni per cui alcuni scrittori hanno chiesto ai loro eredi di distruggere le loro opere, come Virgilio, Kafka o Nabokov. Può essere il risultato dell'angoscia per l'imperfezione di ciò che è stato scritto, ma può anche essere interpretato come un ultimo atto di ribellione. Virgilio scrisse l'Eneide su richiesta dell'imperatore Augusto, che voleva farne il suo propagandista. Nel romanzo, immagino un Virgilio epicureo, senza senso epico della vita, felice nei campi con i pastori e gli apicoltori, ma non sui campi di battaglia, costretto a scrivere un’epopea bellica con la quale non si è mai sentito a suo agio».

