Valle del Rio San Giorgio, inizia la rinascita 

«La bonifica sarà lo spartiacque tra il passato e il futuro della città». È questa la prima dichiarazione del sindaco di Iglesias Mauro Usai pochi minuti dopo la pubblicazione del bando seguito al via libera del progetto esecutivo del primo lotto che darà il via alla bonifica della valle del Rio San Giorgio, uno degli interventi più attesi dalla sua amministrazione.

Mega progetto

Un’opera dal valore complessivo di circa 110 milioni di euro, finanziata attraverso i fondi del Just Transition Fund, che come dichiara lo stesso Usai rappresenta per Iglesias «la prima grande bonifica mineraria della sua storia». Il progetto inizia con la realizzazione di un sito di raccolta capace di ospitare circa un milione e duecentomila metri cubi di sterili minerari oggi disseminati in diversi punti del territorio. L’intervento interesserà quattro principali centri di pericolo: Campo Pisano, Sedda Modditzis, Monte Agruxiau e il rio San Giorgio. Il primo lotto, finanziato con circa 60 milioni di euro, riguarderà appunto il sito di raccolta e la rimozione degli sterili dalle aree più compromesse. Il secondo lotto sarà invece dedicato al rio San Giorgio. «Con un’unica grande azione bonifichiamo quattro aree che da un secolo versano in condizioni di compromissione ambientale. – spiega Usai – Non si tratta solo di mettere in sicurezza delle aree, ma di restituirle alla comunità e a nuovo sviluppo. La stessa area che può diventare oggetto di ricerca sulle materie prime critiche e sull’economia circolare mineraria».

Le fasi

Un percorso lungo e complesso, iniziato nel 2012, che ha richiesto numerosi passaggi autorizzativi. «La gestione di un procedimento di questo tipo è una giungla. – sottolinea il sindaco – La difficoltà maggiore è stata arrivare alla validazione del progetto, perché non bastava l’approvazione del Comune: serviva il controllo di organismi terzi certificati. Proprio la presenza di un progetto esecutivo pronto ha permesso a Iglesias di ottenere le risorse del Jtf: eravamo l’unico ente ad avere un progetto di queste dimensioni e questo ci ha consentito di ottenere il finanziamento». Un elemento decisivo è stato anche il futuro utilizzo delle aree bonificate. «La logica del Jtf non è soltanto bonificare, ma trasformare il territorio, – aggiunge - creare nuove opportunità di lavoro e rendere l’economia più sostenibile. Nell’area di Campo Pisano è prevista una zona artigianale coerente con questa prospettiva».

Fase operativa

Con la pubblicazione del bando si apre ora la fase operativa: dopo i 40 giorni previsti per la gara si procederà alla valutazione delle offerte e all’affidamento dei lavori. Per l’assessore all’Ambiente Francesco Melis, la bonifica rappresenta una scelta strategica per la città: «Dopo anni di attesa stiamo trasformando un’emergenza ambientale in un concreto percorso di risanamento per la sicurezza e il rilancio del territorio. È una scelta politica rivolta alla salute dei cittadini, alla tutela dell’ambiente e al futuro della nostra comunità. Non possiamo più permetterci ritardi o rinvii: la bonifica del Rio San Giorgio è una speranza per tutta Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA