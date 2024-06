«Vallanzasca sia curato fuori dal carcere» 

Milano. L'ambiente «carcerario» è «carente nel fornire» le cure e gli «stimoli cognitivi» di cui Renato Vallanzasca ha bisogno e per questo andrebbe trasferito in un «ambito residenziale protetto», in un «luogo di cura esterno», data la sua «patologia». Lo segnala l'equipe di medici del carcere milanese di Bollate in una relazione, facendo riferimento alle condizioni del 74enne ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80, che ha già trascorso oltre mezzo secolo di vita da detenuto, con “fine pena mai”.

L'annotazione è stata acquisita dai legali che presenteranno una richiesta di differimento pena, con detenzione domiciliare in una struttura per motivi di salute per Vallanzasca, dato che da tempo il 74enne soffre di un decadimento neurologico e cognitivo. Nel frattempo, ieri l'ex malvivente si è presentato davanti ai giudici della Sorveglianza perché a marzo gli sono stati revocati i permessi premio per frequentare una comunità terapeutica, dove andava almeno una volta alla settimana.

