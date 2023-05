Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta della Procura di aggravare la pena per Renato Vallanzasca con altri sei mesi di isolamento diurno. La richiesta per il bandito della mala milanese degli anni '70 e '80, detenuto per ergastolo a Bollate, era motivata col ricalcolo del cumulo delle pene in base alla condanna per la tentata rapina in un market nel 2014.