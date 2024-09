Vallanzasca esce dal carcere 

MILANO. Fuori dal carcere dopo quasi 52 anni, al netto di storiche e clamorose evasioni. Renato Vallanzasca, 74 anni, uno dei criminali più noti d'Italia, boss della banda della Comasina che imperversava a Milano negli anni ’70-’80, soffre da almeno un anno e mezzo di un grave decadimento cognitivo progressivo. Per questo ieri il Tribunale di Sorveglianza ha deciso che potrà essere curato in una struttura assistenziale, in regime di detenzione domiciliare.

Due settimane

I giudici (le togate Carmen D'Elia e Benedetta Rossi e due esperti) hanno accolto l'istanza degli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, che hanno individuato una Rsa disponibile ad accoglierlo in provincia di Padova, una struttura che si occupa di malati di Alzheimer e demenza. Il trasferimento dal carcere di Bollate avverrà al massimo entro un paio di settimane, il tempo di adempiere ad alcune formalità anche legate alla documentazione sanitaria. Lo stesso sostituto pg di Milano, Giuseppe De Benedetto, nell’udienza del 10 settembre aveva dato parere favorevole, spiegato che «è accertata la diagnosi di demenza, c’è un’incompatibilità conclamata con la detenzione in carcere ed è venuto il momento di modificare la condizione detentiva». La giudice D’Elia in aula aveva ripercorso - alla presenza di Vallanzasca, condannato, tra l’altro, a quattro ergastoli anche per omicidi e sequestri - le relazioni del servizio di medicina penitenziaria secondo le quali l’ex criminale «non è più autosufficiente».

Misura provvisoria

Prima dell’estate il Tribunale aveva riattivato i permessi premio in una comunità terapeutica, mentre nel maggio del 2023 la Sorveglianza aveva rigettato un’istanza analoga di differimento pena. Sotto il «profilo della pericolosità sociale», scrivono ora i giudici, è «attenuato» il rischio che Vallanzasca commetta altri reati, «in considerazione tanto delle attuali condizioni di salute debilitanti, quanto della risalenza nel tempo dei fatti» e della «regolare condotta tenuta». Il Tribunale parla di una «pericolosità sociale ridimensionata» ed «adeguatamente tutelabile» con la detenzione domiciliare nella struttura assistenziale, date le condizioni di salute «incompatibili» col carcere. I giudici, ad ogni modo, non hanno stabilito «il differimento tout court della pena», ma una detenzione domiciliare di due anni che alla scadenza sarà rivalutata.

