«Vallanzasca, Cutolo e le stragi» 

Se sua madre avesse firmato quel foglio, oggi sarebbe ancora in sud America come missionario salesiano. La sua vita ha preso tutt’altra direzione ma lo spirito salesiano potrebbe essere il filo rosso che lega i 42 anni di carriera nel mondo del carcere. «Con la divisa, posso dire di aver vissuto davvero una vita piena. Sono diventato uomo in fretta», spiega Marcello Carracoi, 61 anni di Bari Sardo, Sostituto commissario coordinatore della Polizia penitenziaria, in pensione da un anno.

Asinara

A 18 anni, anziché fare le classiche ore di formazione in classe, arriva al carcere di massima sicurezza dell’Asinara, distaccamento di Fornelli, come rinforzo in seguito a un tentativo di insurrezione e la minaccia di un attentato. Erano gli anni delle violenze di piazza, lotte armate e terrorismo. Quaranta giorni a contatto con i delinquenti più efferati, personaggi dell’Anonima sequestri, delle Brigate Rosse, camorra e terrorismo nero. Subito dopo, trasferimento a Napoli Poggioreale, dopo una rivolta di tremila detenuti. «Era una guerra – ricorda –, all’interno scoppiavano sparatorie fra clan, circolavano armi. Ho visto tanti colleghi morire. Per quattro giorni sono rimasto in isolamento in un padiglione con circa trecento detenuti, non ci potevamo spostare perché sembrava di essere all’inferno. Quando sono potuto uscire, ho cercato un telefono a gettoni per chiamare mia madre. Le ho detto: «Di’ a nonno di non vendere le pecore, mi sto congedando». Ma poi decido di restare».

Pentiti

A soli 18 anni ha già visto il peggio delle carceri e conosciuto il presidente Sandro Pertini, durante un picchetto d’onore in Parlamento. Nel 1983 lo trasferiscono a Vercelli, dove vigila sui pentiti, tra cui quelli del dirottamento dell’Achille Lauro e Bruno Tassan Din, uno dei protagonisti degli anni della loggia P2 di Licio Gelli. «Con me si sentivano liberi di parlare, prendevano confidenza e io ascoltavo», racconta Carracoi. Nel 1992, l’anno dell’uccisione di Falcone e Borsellino, viene chiamato d’urgenza all’Asinara per prestare servizio in occasione dell’apertura della massima sicurezza. «Il carcere era chiuso dal 1982. Dopo qualche mese ho portato con me mia moglie e mio figlio di due anni e mezzo, e siamo rimasti lì fino al 2000. In mezzo il matrimonio con testimone Roberto Castelli, allora ministro della Giustizia. È stato il mio periodo più bello, anche se mi sono districato fra criminali come Renato Vallanzasca - era abituato a chiamarmi“brutto anatroccolo sardo” - e Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata», ricorda. In seguito è trasferito a Is Arenas, dove viene messo a dura prova da una condanna per peculato, caduta undici anni dopo per non aver commesso il fatto. Infine gli ultimi anni della sua carriera nella Casa Circondariale San Daniele di Lanusei. «Portare la divisa è un onore e un fardello: è difficile, bisogna cercare il dialogo e provare a mantenere la pace, fare la guerra è molto più semplice».

