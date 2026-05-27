Valgren sorprende tutti al Giro, Vingegaard in controllo 

Nel giorno in cui Jonas Vingegaard decide di tirare un po’ i remi in barca e si limita a controllare con la Visma eventuali sorprese degli avversari più pericolosi per la sua maglia rosa, il Giro d’Italia ieri si è animato con una giornata ricca di scatti e fughe sui vivaci 202 chilometri della 17ª tappa tra Cassano d’Adda e Andalo. Alla fine, la vittoria va a Michael Valgren, scaltro ad allungare a 500 metri dal traguardo per avere la meglio sui compagni di fuga Andreas Leknessund e Damiano Caruso.

A 34 anni il danese sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, potendo contare sulla Amstel Gold Race 2026 e su una tappa della Tirreno-Adriatico. È il terzo successo in pochi mesi per Valgren, dopo anni funestati da problemi fisici. Ha vinto grazie alla strategia per tutto il percorso: bravo a preservare le energie nel corso dei numerosi tentativi di fuga che, però, lo hanno sempre visto nelle prime posizioni senza strafare e a piazzare l’azione vincente quando il traguardo era ormai a vista. Poco hanno potuto Leknessund, arrivato a 3’’, e Caruso che, distaccato di 6’’, col piazzamento di ieri risale al nono posto in classifica.

«Avevo con me un Pokeball nel taschino: mi ha portato fortuna, è l’amuleto di mio figlio», ha raccontato Valgren, che poco prima dell’arrivo ha tirato fuori dal taschino la figurina mostrandola a tutti. «Pensavo di essere battuto allo sprint, quindi ho attaccato», ha poi spiegato . «Ero davvero al limite, e per fortuna la tappa non era 500 metri più lunga. Mi mancava vincere una frazione in un Grande Giro e sono contento di esserci riuscito in Italia dove ho raccolto tante vittorie».

In classifica generale la maglia rosa è saldamente sulle spalle di Vingegaard che ha 4’03’’ di vantaggio su Felix Gall e 4’27’’ su Thymen Arensman. Primo degli italiani è Davide Piganzoli a 7’57’’. Oggi tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: 171 chilometri, dislivello di 2050 metri.

Ordine d’arrivo : 1. Michael Valgren (Dan, Ef Education - Easypost) km 202 in 4.41’33’’, 2. Andreas Leknessund (Nor, Uno-X Mobility) a 0’03’’, 3. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) a 0’06’’, 4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 0’06’’, 5. Einer Rubio (Col) a 0’06’’, 6. Igor Arrieta (Spa) a 0’14’’, 7. Gianmarco Garofoli (Ita) a 0’52’’, 8. David de la Cruz (Spa) a 1’08’’, 9. Jhonatan Narváez (Ecu) a 1’44’’, 10. Mark Donovan (Ing) a 1’44’’.

Classifica : 1. Vingegaard in 66.57’14’’, 2. Gall a 4’03’’, 3. Arensman a 4’27’’, 4. Hindley a 5’00’’, 5. Eulalio a 5’40’’, 6. Gee a 7’09’’, 7. Storer a 7’14’’, 8. Piganzoli a 7’57’’.

RIPRODUZIONE RISERVATA