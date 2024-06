Valerio Scanu stella della rassegna Estate 2024 

Domani prenderà il via l’edizione 2024 dell’estate Siniscolese. La lunga kermesse, che propone un ricco e variegato calendario di eventi si chiuderà il 15 settembre. «Come sempre abbiamo ideato un programma che spazierà tra appuntamenti culturali, musicali, sportivi e gastronomici - sottolinea l’assessore comunale al Turismo Stefano Grecu - tra i più importanti la pentolaccia a cavallo, il festival delle maschere, il festival internazionale del folklore, i mamuthones, il concerto di Valerio Scanu, la festa del gusto internazionale e tanto altro ancora».

Interessato tutto il territorio siniscolese. «Si tratta di un programma assai importante - prosegue Grecu - reso possibile dalla solita collaborazione delle associazioni locali ma anche grazie al contributo di Fondazione di Sardegna, che quest'anno partecipa attivamente con un contributo economico».

Non mancheranno i vari servizi estivi a supporto della balneazione e dei turisti. «Apriremo l'ufficio turistico a La Caletta - conclude Grecu - e come ogni anno sarà garantito il servizio Navetta “beach bus” gratuito che collegherà Siniscola a tutte le sue frazioni marine». Inoltre è iniziato il count down per il mercatino serale di La Caletta che sabato aprirà i battenti.